Já ‘voaram’ quatro anos desde que Paulo Dybala e Oriana Sabatini se apaixonaram e, desde então, nunca mais se separaram. "Parece que te conheço toda a minha vida", escreveu a namorada do agora avançado da AS Roma no Instagram. "… Porque contigo sempre venci!", respondeu-lhe o internacional argentino.