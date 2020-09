Edinson Cavani troca futebol pelo ballet

Enquanto avalia as propostas de contratação que lhe chegam às mãos, Edinson Cavani decidiu pendurar por alguns dias as chuteiras e calçar umas sapatilhas… de ballet! “Livre, feliz e seguro”, comenta o antigo alvo do Benfica para a nova época futebolística num vídeo institucional. O internacional uruguaio foi convidado a dar uns delicados passos de dança para promover o Serviço Oficial de Difusão, Representações e Espetáculos do Ministério da Edução e Cultura do seu país.