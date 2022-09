Em Espanha revelam nova infidelidade de Piqué agora com a supermodelo Bar Rafaeli

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

A separação de Gerard Piqué e Shakira continua a dar que falar. Agora, o paparazzi catalão Jordi Martín garante que o central do Barcelona foi infiel à cantora colombiana nos primórdios da relação, mais concretamente em 2012.O jogador terá mantido uma relação secreta com Bar Refaeli, a supermodelo israelita que tinha tido um relacionamento com o ator norte-americano, Leonardo DiCaprio: "Há uns dias fiz chegar esta informação a uma pessoa muito próxima da Shakira, que ficou atónita", explicou o fotógrafo nas redes sociais."Depois de muito tempo confirmaram-me aquilo que foi um segredo para todos vocês, a suposta infidelidade de Gerard Piqué a Shakira com Bar Refaeli, em 2012. Há uns dias falei com um amigo da Bar Rafaeli, que também é meu amigo há muitos anos, que me confirmou que o motivo das múltiplas visitas da 'top model' a Barcelona era este", prosseguiu o fotógrafo que conseguiu as primeiras imagens de Piqué com a nova namorada, Clara Chía.Em 2012 sugiram rumores de uma suposta traição de Piqué com Bar Rafaeli, que chegou a afetar os primórdios da relação do jogador com Shakira, que todavia nunca foram confirmados.