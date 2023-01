Emily Ratajkowski contra o futebol americano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Desculpem mas… que se lixe a NFL", escreveu Emily Ratajkowski no Twitter. A mensagem surpreendeu os adeptos do futebol americano, ainda mais porque a beldade checa é fã dos New York Giants.Em causa pode estar a grave lesão que Damar Hamlin, dos Buffalo Bills, sofreu segunda-feira contra os Cincinnati Bengals.