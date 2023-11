Empregada doméstica que reclama dívida de Neymar quebra silêncio: «Até me cortaram a luz»

A empregada doméstica que trabalhou na mansão de Neymar em Paris, e que reclama na justiça o pagamento de 368 mil euros pelas horas que trabalhou a mais, deu uma entrevista à TV Record, do Brasil, onde contou, sob anonimato, como era trabalhar em casa do craque."Contrataram-me para ser auxiliar do barman e ajudar na cozinha. Para deixar tudo organizado. De início era só aos domingos, mas penso que ganharam confiança em mim. Ia lá só para fazer meu trabalho: cega, surda e muda", relata a brasileira, que não tinha autorização de residência em França.A mulher diz que ganhava 15 euros líquidos por hora, numa escala de 55 horas por semana. Aos sábados e domingos auferia 30 euros, mas garante que chegava a fazer 70 horas semanais e que esse extra nunca foi pago. "Perguntavam-me se podia ficar mais tempo e eu aceitava porque preciso. Ser mãe a solo com quatro filhos não é brincadeira. Aos fins de semana trabalhava durante a noite. E como tinha que voltar no outro dia de manhã, dormia lá. Só que nunca fui paga com suplemento noturno. Fazia as horas como pediam, mas eu não sabia disso", prosseguiu, que diz nunca ter tido acesso a recibos de pagamento.Até que um dia, quando estava grávida do quarto filho, em outubro de 2022, foi despedida. "A secretária chamou-me e disse: 'aqui está o seu pagamento, não precisa de vir mais, resolva a sua vida pessoal [a minha gestação]'. Mandaram-me ir buscar o dinheiro ao segurança da entrada principal. Fiquei sem apoio nenhum. Até tive a luz cortada durante uma semana…"