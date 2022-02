Empresa de segurança rodoviária infantil arrasa 'Soy Georgina'

A empresa espanhola 'RiveKids', especialista na pesquisa de tecnologias relacionadas com a segurança rodoviária infantil, detetou várias infrações no documentário 'Soy Georgina', que tanto sucesso tem feito na Netflix.A empresa emitiu até um comunicado, assinado pelo seu diretor geral, José Lagunar, chamando a atenção para alguns detalhes relacionados com o transporte dos filhos de Cristiano Ronaldo. "Não duvidamos que Georgina possa ser uma boa empresária, mas o mais surpreendente é que a Netflix a apresente como um exemplo de mãe e influencer quando leva a sua filha de 4 anos na cadeira infantil sem nenhum tipo de retenção, e outro menor sem cinto de segurança. Provavelmente por ignorância, Georgina mostra nestas cenas a todas as famílias que veem o documentário uma conduta muito irresponsável e um péssimo exemplo no que diz respeito à segurança rodoviária."Segundo a 'RiveKids', são 8 as cenas da série onde é possível detetar infrações, desde menores em cadeiras infantis sem o cinto da cadeira devidamente apertado, menores e adultos sem cinto de segurança, adultos com o cinto mal colocado e o condutor de um veículo com os auriculares colocados em plena condução."É o documentário mais visto em vários países em janeiro de 2022 e ninguém se deu conta dos graves erros cometidos? Não teria ficado mal se um assessor de segurança rodoviária tivesse sido incluído nas filmagens, da mesma forma que as grandes produções audiovisuais cuidam até dos mínimos detalhes técnicos e não poupam recursos. A segurança rodoviária é de extrema importância", acrescentou José Lagunar.