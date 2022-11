Encanto de Amanda Taylor

Amanda Taylor lança encanto e sensualidade no Instagram com mais uma tórrida produção fotográfica onde são realçadas as formas perfeitas do seu corpo. Apaixonada pelo ‘fitness’, ganhou protagonismo ao entrar num anúncio televisivo com Stephen Thompson, lutador de artes marciais mistas no UFC. A fama cresceu quando foi convidada a ser capa da edição francesa da ‘Maxim’. Adora viajar para lugares paradisíacos onde haja praias desertas à sua espera para brincar com as ondas.