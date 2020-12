Encontradas fotos íntimas de Gabriel Jesus e Diego Costa: nus 'escondidos' em Bíblia

Parece brincadeira, parte de guião de um filme, mas aconteceu. A insólita história refere-se a Diego Costa, futebolista do Atlético de Madrid, e Gabriel Jesus, do Manchester City. Segundo relata o 'The Sun', fotografias íntimas dos dois futebolistas foram encontradas dentro de uma Bíblia, que havia sido entregue juntamente com outros pertences numa loja de solidariedade social.





A Bíblia, entregue por uma mulher numa loja em Marylebone, no centro de Londres, 'escondia' imagens dos jogadores nus e acompanhados pela mesma mulher, morena, mas em momentos diferentes.Segundo a publicação britânica, a pessoa que realizou a doação ainda não foi identificada, mas tratar-se-á de uma "mulher de aparência espanhola ou latina, que queria deixar o Reino Unido".Não se sabe quando as fotografias foram tiradas, mas a história promete ainda fazer correr muita tinta.