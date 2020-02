Encontro amoroso de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estiveram ontem em Lisboa para celebrar os dez anos de Dinis, o filho de Katia Aveiro. Se a festa era do sobrinho, foi a irmã Valentina quem derreteu os corações de Gio e CR7. "Sorry, mas não dá para resistir", escreveu Katia Aveiro na imagem que publicou no Instagram. Até a tita Georgina fica rendida à doce Val!". Entretanto, a companheira do internacional português exibiu nas Insta Stories o seu mais recente presente: relógio Patek Philippe, pulseiras de diamantes e um anel com uma safira azul. Especialistas referiram que o conjunto vale um milhão de euros.