Não é fácil aos entrevistados por Maria Arreghini manterem-se atentos às perguntas que a jornalista italiana coloca. A última vítima foi Jorge Lorenzo, com o tricampeão de MotoGP a esforçar-se para não ser distraído do essencial no videocast ‘Mary’s Place Show’.