Enzo Fernández e Valentina Cervantes anunciam o nascimento do segundo filho

Enzo Fernández e Valentina Cervantes anunciaram esta quinta-feira o nascimento de Benjamín, o segundo filho do casal que já tem uma filha chamada Olivia. O anúncio surgiu em publicação nas redes sociais da companheira do atual jogador do Chelsea, que teve uma curta passagem de sucesso pelo Benfica. "Benjamín", escreveu Valentina através das stories do Instagram, juntamente com a data de hoje.