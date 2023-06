Eriana Blanco ambiciosa

Eriana Blanco alegra os adeptos da boa forma com um físico que impressiona os mais distraídos. E, no entanto, ser treinadora pessoal de ‘fitness’ terá sido uma das suas últimas opções, ela que se formou em enfermagem pela Universidade de Miami. Empreendedora, criou a linha ‘BlancoBay’ de fatos de banho para mulheres de todas as formas e feitios. E, há dois anos, lançou uma aplicação para telemóvel com programas de treino e planos de nutrição personalizados. O céu parece ser o limite para as ambições da modelo.