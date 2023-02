Erjona Sulejmani já esteve casada com o internacional suíço Blerim Dzemaili e parece que há muitos colegas de profissão do atual jogador do FC Zurique que estão de queixo caído com a sua sensualidade. Questionada por um fã sobre se os futebolistas de alta competição ainda lhe escrevem, admitiu que o fazem "todos os dias, tal como as pessoas normais".