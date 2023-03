Estrela do Onlyfans revela o que Neymar propôs à sua irmã gémea: «Quem sabe não pego as duas?»

Key Alves, jogadora de voleibol brasileira e estrela da plataforma 'Onlyfans', contou no 'Big Brother Brasil' que Neymar tentou ter uma relação com ela, pouco depois de falar com a sua irmã gémea como mesmo propósito.A atleta recordou que ao início Neymar conversava com Keyt, mas depois de a irmã começar a namorar, o jogador cessou as investidas e passou para Key. "E o que ele fez? Mandou mensagens para mim, como se nós as duas não tivéssemos conversado. Eu e a minha irmã conversamos sobre tudo, ele acha que não íamos falar disto?", contou.A jogadora de voleibol explicou que a irmã decidiu confrontar o jogador. "Sabes o que ele disse? ‘Quem sabe eu não pego as duas?'.Key reconhece que teria acedido às investidas de Neymar se o futebolista não tivesse posto a irmã ao barulho: "Foi 'vacilo' dele. Se tivesse mandado uma mensagem só para mim, eu ia logo para Paris. Você acha que não?"