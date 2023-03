Eva Padlock sempre escaldante

“Dias quentes”, propaga Eva Padlock no Instagram num delirante biquíni a deliciar-se com os dias mais longos proporcionados pela chegada da primavera. Longe vão os tempos em que a modelo catalã exibia a sua beleza nas provas de MotoGP mas, mesmo afastada da competição, não perdeu um pingo da sensualidade por que ficou conhecida. Sem um pingo de pudor a exibir as curvas do corpo, adora passar bons momentos com os amigos, seja num jantar ‘gourmet’ ou numa praia longe de olhares demasiados curiosos.