Eva Quiala elogiada

Primeiro, começou a deslumbrar os internautas com uma beleza à prova de bala, estivesse ela trajada com um vestido vaporoso ou apenas com um minúsculo biquíni. Ciente do seu impacto nas redes sociais, aproveitou o balanço para começar a dar "aulas" de ‘fitness’ no Instagram e no Youtube. Agora, arriscou-se a lançar linhas própria de fatos de banho e de roupa íntima e, como não poderia deixar de ser, é ela própria a dar o corpo às críticas dos seguidores. Nada que a atormente porque são mais os elogios à sua sensualidade do que os comentários negativos.