Ex-guarda-costas de Wanda Nara: «As vezes que estivemos sozinhos no elevador foram minutos longos»

Os rumores de que Wanda Nara terá traído Mauro Icardi com o guarda-costas são recorrentes na Argentina e agora Augustin Longueira, que já não trabalha com a mulher do jogador do PSG, esteve num programa de televisão argentino, onde escondeu os seus sentimentos em relação à influencer. No entanto, ao que parece não chegou a haver traição."A Wanda é uma mulher muito atraente e confesso que gostaria de ter tido algo diferente com ela", admitiu o guarda-costas, que depois lembrou, corando visivelmente: "As duas vezes que estivemos sozinhos, principalmente no elevador, foram minutos muito longos…"Segundo a imprensa argentina, Augustin Longueira continua "loucamente apaixonado" por Wanda Nara.Nem a influencer nem Mauro Icardi comentaram estas declarações.