Ex-jogador da NFL lambe cara da mulher para espalhar coronavírus: está acusado de violência doméstica

Jim Hill, antigo jogador da NFL e um dos jornalistas desportivos mais mediáticos dos EUA é acusado de violência doméstica. O caso terá ocorrido no passado dia 14 de março e foi denunciado pela mulher, Lori Lee, segundo avança o site TMZ Sports.





Lori Lee acusa Jim Hill de ter usado um taco de golfe para a segurar contra a parede pelo pescoço, após ele o ter questionado sobre uma suposta viagem ao Texas, que na realidade fora a Las Vegas, onde terá assistido a um jogos dos LA Lakers e terá sido infetado com coronavírus.A vítima afirma ainda que durante a discussão Jim Hill terá lambido a sua cara, de forma a infetá-la com Covid-19.De acordo com o TMZ Sports, Jim Hill está proibido de se aproximar de Lori Lee, tendo por isso sido forçado a deixar a sua casa em Los Angeles.Atualmente, Jim Hill é o principal diretor de desporto da KCBS-TV e o principal rosto do canal.Enquantao jogador da NFL, Jim Hill jogou nos San Diego Chargers, Green Bay Packers e Cleveland Browns.