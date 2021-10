Ex-jogador do Real Madrid apanhado na cama com amiga da mulher: a novela que faz furor na Argentina

É o assunto que mais se fala nas revistas cor de rosa por estes dias na Argentina. A ex-tenista Gisela Dulko apanhou o marido, Fernando Gago, ex-jogador do Real Madrid, Roma, Valencia, entre outros clubes, na cama com a sua melhor amiga.





"Ele foi infiel com a melhor amiga dela, com alguém do grupo de mães do colégio. Encontrou-os na sua própria casa, na sua própria cama. Abriu a porta e lá estava o Fernando com essa mulher", disse uma colunista do programa 'Los Ángeles de la Mañana', da ElTreceTV.Dulko saiu de casa com os três filhos do casal e procurou uma nova escola para as crianças, uma vez que os filhos da ex-amiga, Veronica Lafitte (que é casada com um advogado), frequentam o mesmo colégio.No programa foi também explicado que Lafitte tem uma escola de dança que Gisela Dulko ajudou a promover, graças à sua imagem de ex-tenista, que chegou a ser número um mundial de pares.Fernando Gago, de 35 anos, e Gisela Dulko, de 36, conheceram-se durante os jogos Olímpicos de Pequim, segundo contou a ex-tenista, e iniciaram a relação um ano depois, quando Gago era jogador do Real Madrid. Casaram-se em 2011 e têm três filhos.