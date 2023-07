Ex-mulher de Boris Becker: «Atirou-me para fora de casa com o meu filho, dormimos no banco de um café»

Sharlely Lilly Becker, ex-mulher de Boris Becker, deu uma entrevista ao canal de televisão britânico ITVX onde arrasou o antigo tenista alemão. A modelo holandesa, que casou com Becker em 2009 e deixou-o em 2018, depois de o casal ter tido um filho, acusa o ex-marido de ter transformado a sua vida num inferno"Não me perdoa por o ter deixado", garantiu a modelo. "Desde então quis destruir-me. Quando me fui embora, há cinco anos, tirou-me as chaves de casa e do carro. Atirou-nos, a mim e ao nosso filho, para fora de casa. Não tinha um centavo, não sabia para onde ir. Passámos a primeira noite num banco de um café", explicou a modelo, mãe de Amadeus, de 13 anos.Apareceram uns amigos, que a ajudaram-na a alugar um apartamento, emprestando-lhe também dinheiro para comer. "Não conseguia dormir, apenas comia e perdia peso. Foi tudo por culpa do Boris, porque não cumpre com as suas obrigações, apesar de eu estar a criar o seu filho. O Boris não paga nem um cêntimo de pensão de alimentos."Aliás, a modelo garante que o tricampeão de Wimbledon apenas viu Amadeus duas vezes no último ano. "Penso que ele ama o filho. O Amadeus também ama o pai. O meu filho é um menino maravilhoso, que simplesmente fica agradecido quando alguém passa tempo com ele."Depois, explicou por que deixou Becker. "Fui embora porque já não suportava as mentiras e o seu mau caráter. Converteu tudo num segredo. Dinheiro, assuntos, negócios duvidosos. Não obtive qualquer resposta às minhas perguntas. Nem nunca tivemos uma conta bancária conjunta. Simplesmente não me tratava bem. Era cruel. Não tinha forças para ir embora, afinal, tinha um filho pequeno. Se não fosse pelo Amadeus tinha-o deixado muito antes", sublinhou, acrescentando que o ex-marido é "narcisista", "egoísta" e que está "habituado a controlar e a manipular os outros".