Ex-mulher de guarda-redes brasileiro na política para 'representar vítimas de agressões'

A vida de Milena Bemfica deu uma volta de 180 graus, após em dezembro do ano passado ter sido agredida pelo ex-marido, Jean, que na altura era guarda-redes do São Paulo.





Separada e a morar em Salvador, Milena filiou-se no Partido Social Democrático da Bahia e é pré-candidata a vereadora na capital baiana. "Nunca me vi na política, mas, hoje, depois de tudo o que passei e tenho passado, sinto-me pronta e com a responsabilidade de representar as mulheres vítimas de agressões por parte dos seus companheiros. Agradeço a Deus e ao deputado federal Antonio Brito por esta oportunidade! Juntas somos mais fortes!", referiu Milena Bemfica.Na semana passada, Jean foi apresentado como guarda-redes do Atlético Clube Goianiense . Depois de ter sido preso nos Estados Unidos por agredir a mulher , com 8 socos, em dezembro do ano passado, quando o casal se encontrava de férias, com as filhas em Orlando, o jogador foi suspenso pelo São Paulo.