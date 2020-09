Ex-mulher de Hulk ganha aliada de peso: «Foi sujo»

A vida amorosa de Hulk, antigo jogador do FC Porto que atualmente representa o Shanghai SIPG, na China, continua a dar que falar no Brasil. Depois de a ex-mulher, Iran Ângelo, ter vindo a público falar sobre a sobrinha, Camila Ângelo, com quem o futebolista se envolveu, agora foi a vez da ex-cunhada de Camila se pronunciar sobre o caráter da atual noiva do avançado.





Débora Ramos, irmã de Marcos Maciel, ex-marido de Camila, comentou a publicação que a ex-mulher de Hulk fez nas redes sociais e classificou Hulk e a atual namorada como "dois desconhecidos que mais se parecem com dois monstros que são capazes de passar por cima de qualquer pessoa"."Você tinha a Camila como uma filha e eu tinha como uma irmã. Foram 14 anos de convivência, acreditava fielmente em tudo o que ela dizia... Todas as palavras. Lembro-me como hoje de a ver até altas horas da noite com o Hulk no telefone e eu questionava. Ela dizia sempre: 'trabalho, agora eu que resolvo tudo. Tudo passa por mim'. E eu, inocente, como toda a gente, acreditava", refere Débora, que é médica."A Camila mentia com uma facilidade... É difícil de acreditar que uma pessoa tenha tal frieza, é algo que merece inclusivamente ser estudado até por um psiquiatra porque não acho normal tal comportamento. Eu amava-a como uma irmã que não tive e a minha mãe como uma a segunda filha. Acolhêmo-la desde os seus 17 anos mas hoje percebo que nunca realmente conhecemos quem verdadeiramente era a Camila", prossegue a ex-cunhada da namorada do jogador."Não vou mentir que muitas vezes estranhava a sua frieza, mas acreditava que cada um tinha a sua maneira de ser, era peculiar... mas não ao ponto de tamanha traição. Todo casamento é passível de término, ainda mais nos dias de hoje, mas a maneira como foi feito, como tudo aconteceu, como eles agiram, foi sujo. Hoje olho para os dois e não os reconheço. Não vejo uma foto da Camila e do Hulk, mas sim dois desconhecidos que mais se parecem com dois monstros que são capazes de passar por cima de qualquer pessoa", escreveu."Ainda guardo no meu coração a maneira como Camila tratou a minha mãe, uma mulher que foi muito mais do que uma sogra para ela, que a amou, que a acolheu, uma mulher que além de tudo tem as suas limitações provenientes de quatro AVCs... Nunca vou esquecer o desgosto da minha mãe perante o 'descaso' de Camila com ela. A Camila não gosta de ninguém, só de si própria. Aprendi isso, Iran. Siga a sua vida, olhe em frente porque esse passado não lhe pertence mais, graças a Deus", aconselhou Débora Ramos.