A pandemia de coronovírus obriga a medidas de precaução e a ex-mulher do futebolista Hulk mostra que está pronta para acatar com as medidas de prevenção.





Esta segunda-feira, Iran Ângelo publicou nas redes sociais uma fotografia com os filhos, todos usando máscaras de proteção.Já Hulk também recorreu ao Instagram mas para partilhar uma fotografia ao lado da namorada, Camila Ângelo, sobrinha da sua ex-mulher.