Namorada de Jesé Rodríguez exige pedido de desculpas sincero após traição

Depois de ter telefonado para o programa 'La Casa Fuerte', um reality show espanhol, para declarar o seu amor à ex-mulher, Aurah Ruiz, Jesé Rodríguez perdeu o emprego, pois o PSG rescindiu o seu contrato, e ainda não ganhou a plena confiança de Aurah, com quem voltou a namorar recentemente.





Acusado de a trair com Rocío Amar (outra participante em reality shows), a ex-mulher do jogador e mãe de um dos seus filhos confessou no programa que há ainda aspetos a esclarecer. "Mereço um pedido de perdão e ele não o fez", confessou Aurah, que quer um pedido de desculpas sincero.A conturbada e muito mediática relação de Aurah e Jesé até pode prosseguir, mas ela avisa que há esclarecimentos a fazer. "Estamos e juntos e temos esclarecer muitas coisas. Fui mãe com ele, superámos muitas coisas juntos", prosseguiu Aurah, no programa. "Dei-lhe a oportunidade para fazer as coisas bem. Trata-se de uma pessoa que me pode fazer muito mal, mas que também me pode fazer muito feliz. Confio no que sente por mim, o coração às vezes impõe-se à razão."