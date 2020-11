Ex-mulher de Maradona e o estado de saúde de El Pibe: «O maior problema é o álcool»

Uma das ex-mulheres de Diego Maradona contou a uma rádio que a saúde do antigo craque argentino tem vindo a deteriorar-se muito no último ano. Rocío Oliva, a mulher com quem El Pibe se casou em 2014, e de quem se separou no ano passado, garante que Maradona tem um grave problema com o álcool.





"Na clínica onde ele está há uma lista de pessoas que podem entrar, mas nessa lista não está o nome das filhas. A Verónica Ojeda [outra ex-mulher de Maradona, mãe do seu filho mais novo] controla a porta", contouRocío, 22 anos mais nova do que Maradona."O Diego foi apresentado no Gimnasia há um ano e deste que nos separámos nunca mais tive contacto com ele, mas há um ano ele era outro Diego. O Diego que vemos agora não pode falar. No Gimnasia-Boca ele já estava pior, pouco a pouco foi piorando", acrescentou.A ex-mulher do astro argentino continuou as revelações. "A 9 de setembro internaram-no pelo mesmo motivo, fizeram check-ups durante três dias. Só que agora a situação deteriorou-se. Mas o que se passa é muito simples: podem interná-lo por três ou quatro dias por estar desidratado, dar-lhe vitaminas, mas isso não é solução.""O Diego toma comprimidos para dormir, mas o maior problema dele é o álcool, isso é do conhecimento público. O Diego continua a beber e quem o negar é mentiroso. É preciso interná-lo para tratar da sua adição ao álcool", avisou.