Ex-mulher de Ralf Schumacher deixa 'reality show': canal teme que fale da saúde de Michael

A ex-mulher de Ralf Schumacher deixou abruptamente o 'reality show' 'Julgle Camp', do género 'Sobreviventes', que a RTL está a gravar na Austrália, apenas três dias depois de ter chegado à 'selva'. A produtora alemã diz que a saída de Cora-Caroline Schumacher foi "voluntária", mas o 'Bild' explica que não foi bem assim...O jornal avança que Cora, de 47 anos, foi retirada do programa para evitar que falasse da saúde do ex-cunhado, Michael Schumacher, depois do acidente que o antigo campeão mundial de Fórmula 1 sofreu nos Alpes franceses, em dezembro de 2013.Apesar de a ex-mulher de Ralf - estão separados desde 2022 - não estar incluída no restrito grupo de pessoas que têm autorização para visitar Michael na mansão da família, na Suíça, ela saberá, certamente, detalhes sobre a saúde do antigo piloto, que a família tenta a todo o curso esconder. E, segundo o 'Bild', a RTL tem um pacto com a família, intitulada 'cláusula Schumi', que visa impedir que se fale do assunto no canal."Há muito nervosismo devido ao caráter 'falante' de Cora. Quase medo. Medo de que numa situação extrema (por fome ou stress do concurso) possa revelar informação sensível sobre Michael Schmacher", escreve o jornal.Cora, ex-modelo e apresentadora de televisão, mantém uma relação "respeituosa, mas não demasiado próxima" com Corinna, a mulher de Michael, que faz de tudo para manter a privacidade do marido. Mesmo não tendo acesso ao dia a dia de Michael, os filhos dos dois pilotos, Mick e Davis, são muito próximos e certamente Cora terá acesso a informações confidenciais.