Ex-mulher de Simeone fala da separação e treinador perde a paciência: «Não há volta a dar»

Diego Simeone perdeu a paciência com a ex-mulher, Carolina Baldini, com quem tem três filhos. O casal separou-se em 2008, tendo assinado o divórcio em 2014, sem que se soubesse grande coisa da relação, pois o técnico do Atlético Madrid sempre primou pela discrição no que toca à sua vida privada. Só que Baldini falou da separação no programa argentino 'LAM' e o técnico - casado com Carla Pereyra desde 2019 - não gostou."Estou cansado que se fale desta história depois de 15 anos. Sobretudo sabendo que nunca adordei o que aconteceu e os danos que isso causou. Ela continua a falar como se ninguém tivesse memória. Cansei-me de tentar cuidar dos meus filhos e de os proteger. Não há volta a dar. Ela rompeu todos os códigos da família e eu já não tenho paciência", disse Simeone ao jornal 'La Nación'.A publicação adianta ainda que Simeone vai "recorrer à justiça para evitar que Baldini continue a falar dele e da sua família em entrevistas. Ela já terá recebido uma carta enviada pelos advogados de Simeone".Mas o que disse Carolina Baldini para irritar tanto o treinador? Basicamente falou da separação e dos efeitos que ela teve nos filhos. "Para os miúdos foi doloroso. Sentámo-nos com eles, eu não podia falar muito e foi o Diego que lhes contou. A separação foi em bons termos. Há sempre algo mais, não vou mentir... Mas a verdade é que foi muito amigável. Fui eu quem tomou a decisão de nos separarmos."Carolina referiu-se também a Carla Pereyra, a atual mulher de Simeone. "Quando encontrou ele encontrou uma parceira e entendi que tinha a intenção de formar uma família, obviamente disse-lhe que devíamos avançar para o divórcio. Como não ia assinar se estava tudo acabado?", explicou Carolina Baldini. "Hoje está tudo resolvido, passaram-se mais de 10 anos."