Ex-namorada acusa Militão de a trair quando estava grávida: «A santa do pau oco e o pai do ano»

Karoline Lima, a ex-namorada de Éder Militão, com quem tem uma filha ainda bebé, comentou o mais recente rumor que dá conta de uma reaproximação do central brasileiro à ex-namorada, Tiffany Alvares. Karoline acusa Militão de atrair com a 'ex' enquanto estava grávida.Alguns sites brasileiros noticiaram a reaproximação de Militão a Tiffany e Karoline deixou um comentário sobre a situação. "A saudade que os dois tinham era tanta que 'bateu' enquanto eu ainda estava com ele e grávida. Que loucura! Inclusive, ela também é tão 'cara de pau' que quando via que eu e ele estávamos mal, qual serva de Deus procurava-me para me aconselhar horrores. Depois, descobri que pelas minhas costas estava lá, belíssima, com ele… E eu grávida. A crente do pau oco e o pai do ano... Coisa linda de se ver, merecem-se. Almas gémeas", atirou, com ironia, Karoline.E não ficou por aqui: "E tem mais. Muitas vezes a gata aconselhava-me para eu, inclusive, ficar ainda mais louca. Dizia-me que ele já tinha feito tudo aquilo com ela, que ele era um lixo e que até lhe tinha transmitido uma doença! Fazia de tudo para que eu enlouquecesse e discutisse com ele, que parecesse por maluca. Mas depois vinha dizer que 'Deus tinha um propósito para a minha família'. Tenho prints se quiserem. Por isso, prefiro ser como sou, amor. Esta palhaçada a envolver religião não faço", acusou a influencer.Tiffany comentou estas palavras de Karoline na página 'Gossip do Dia' e esclareceu que procurou Karoline para ajudá-la, sem deixar de ouvir o lado de Militão, que preferiu não se pronunciar. "Deixa o rapaz concentrar-se no trabalho e ser feliz", escreveu.Karoline leu, não gostou e voltou à carga. Contou que apanhou mensagens e telefonemas entre Tiffany e Militão quando estava com o jogador em Ibiza, a celebrar um ano de relacionamento. "Fizeste-te passar por amiga mas colocavas fogo, incentivando-me a brigar, deixando-me louca, contando que ele era um lixo e falando até mesmo em doenças. Tudo isto comigo grávida", desabafou Karol.