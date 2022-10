Ex-namorada de Éder Militão e a pensão de 1.200 euros: «Queres briga, vamos ter briga!»

Karoline Lima, a ex-mulher de Éder Militão, prometeu nas redes sociais abrir uma guerra judicial contra o central brasileiro do Real Madrid. O casal separou-se pouco depois do nascimento da filha e, segundo revelou o site 'UOL Esporte', o jogador abriu um procedimento judicial com o intuito de fixar a pensão de alimentos da criança em 1.200 euros, o equivalente a seis salários mínimos brasileiros.Militão alega que é "um jogador de futebol em ascensão", que tem uma profissão instável e que por isso não tem possibilidades de avançar com um valor mais avultado. É também referido que o central colabora financeiramente no sustento da restante família (pais e irmãos), que a ex-namorada é influencer e que tem, por isso, condições para contribuir para o sustento da criança.Este procedimento por parte do jogador surpreendeu Karoline Lima, que através da advogada admitiu que estava a ser negociada uma verba "extrajudicialmente".Mas a influencer não se ficou pelas palavras da advogada e nas redes sociais não escondeu a sua irritação. "Só vos digo uma coisa: se for verdade o que está a ser revelado pela comunicação social (espero que não) não vou calar-me. Já não vou fingir que não está a acontecer nada, não vou fechar os olhos. Agora começa uma luta de adultos", ameaçou Karoline."Sou mulher, sou mãe, tenho o meu caráter e, graças a Deus, tenho voz. E talvez seja isso que incomoda. Pergunto-me quantas mulheres passaram pela mesma situação. Vou usar a minha voz para expor tudo aquilo por que passei, pelo que estou a passar e pelo que passarei. Não deixarei que nenhum homem, muito menos o pai da minha filha, melindre o meu caráter e o que realmente sou. Muito menos dizer mentiras sobre mim. Quem esteve comigo sabe, mas agora todos vocês saberão", acrescentou.E a finalizar, deixou uma garantia: "Tentei muitas vezes resolver as coisas da melhor forma possível, sem envolver a justiça e os advogados, sem exposição. Queres briga, vamos ter briga. Podes ter a certeza que não me faltam munições."