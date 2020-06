Ex-namorada de Maradona denuncia: «Disse-me que se não ficasse com ele podia ir presa»

A ex-namorada de Maradona voltou a falar sobre a relação com o antigo jogador argentino, agora treinador do Gimnasia, com quem esteve seis anos. Rocío Oliva, 30 anos mais nova, que chegou a exigir metade dos rendimentos de Diego, fala em ameaças.





"Quando nos separámos pela primeira vez o Maradona disse-me 'se não ficares comigo, algo vai acontecer-te. Podes ir presa'. Mas eu estava apaixonada e quando falámos pediu perdão de joelhos. Depois cresci, aprendi as coisas boas e más. Mas nunca exerceu violência de género", disse Oliva.Apesar das discussões e das acusações públicas, Rocío oliva reconhece que tenta ter uma boa relação com o El Pibe, pois - afiança - ele foi importante na sua vida."A última vez que vi o Diego foi em janeiro, por causa de um assunto trabalho que tinha a ver com desporto. Fizeram-me uma proposta de trabalho e sugeriram-me que falasse com ele mas ele não se interessou. Disse-me que se quisesse podia crescer a seu lado, mas sem trabalhar. Nunca quis que trabalhasse, como tantos homens. Não estranhei e não temos qualquer tipo de relação agora. Mas se me telefonar atendo, como é óbvio", acrescentou.