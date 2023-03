Ex-namorada de Tiger Woods quer 30 milhões após ter sido despejada da mansão do golfista

A ex-namorada de Tiger Woods entrou com um processo em tribunal a exigir 30 milhões de dólares (cerca de 28,4 milhões de euros) ao jogador, por ter sido despejada da mansão onde viveu com o golfista norte-americano, na Flórida.Erica Herman alega que Tiger Woods teria prometido, verbalmente, que ela podia viver na mansão durante o tempo equivalente ao da relação, ou seja, mais cinco anos.Como Woods a colocou para fora de casa, a mulher exige uma verba relativa ao arrendamento de uma casa de valor equivalente pelo período prometido: 30 milhões de dólares.Erica Herman, segundo explicaram os seus advogados, terá sido manipulada pelo antigo número um mundial para deixar a residência. "Agentes do demandado convenceram a demandante a fazer uma mala e partir, para desfrutar de umas curtas férias. Quando ela chegou ao aeroporto, disseram-lhe que não voltaria à casa", explicaram os representantes da mulher, acrescentando ainda que não a deixaram aceder à mansão, que lhe entregaram todos os seus pertences, "exceto 40 mil dólares em dinheiro".A mulher assinou um acordo de confidencialidade quando começou a namorar com Woods, em 2017, e pretende o documento seja considerado nulo. E um dos pressupostos para tal acontecer, segundo a lei norte-americana, será a existência de um caso de assédio ou de agressão sexual. Os jornalistas perguntaram aos advogados que se o processo contra Woods envolvia acusações de abuso sexual, ao que responderam que "sim". Mas não especificaram a quem dizem respeito.