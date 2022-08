Ex-namorada descobriu oito relacionamentos de Giggs com outras mulheres antes de o deixar

O julgamento que opõe Ryan Giggs e a ex-companheira, Kate Greaville, prosseguiu esta terça-feira em Manchester, com esta última a acusar o antigo futebolista de agressão.Hoje foi dia de ser ouvido o depoimento de Kate à polícia de uma hora e 45 minutos. A ex-namorada garantiu que era um momento de colocar um ponto final no relacionamento de três anos que considerada "abusivo", tendo dado conta que era traída pelo antigo futebolista galês."A realidade que encontrei naquele iPad foi muito pior do que poderia imaginar. Eram oito mulheres com quem ele tinha casos enquanto estava comigo. Eram oito relacionamentos completos", deu conta Kate Greville em 2017, declarações que foram esta terça-feira ouvidas no Minshull Street Court. Por isso, esta assumiu que era altura de dizer adeus aquela vida já depois de ter visto mensagens de Giggs para os amigos em que a chamou "nojo" ou "vaca estúpida"."Estava tudo lá preto no branco. Eu sabia que se falasse sobre isso, ele iria negar. Sabia que ele ia embora para treinar a seleção do País de Gales e coloquei um plano em prática para ir embora. Fui para um novo apartamento, escrevi-lhe uma carta que nunca tive oportunidade de enviar. Sabia que se eu o confrontasse sobre qualquer coisa ele ripostaria. Acabei por elaborar um plano para ir embora e assim o fiz durante três semanas. Esse facto fez-me ir abaixo. Eu apenas precisava de ter um pouco de controlo sobre mim", lembrou, no depoimento prestado em 2020.