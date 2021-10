Ex-tenista traída por Fernando Gago recebe apoio da mulher de Di María

Gisela Dulko recebeu o apoio da mulher de Di María nas redes sociais. A ex-tenista argentina, que apanhou o marido, Fernando Gago, antigo futebolista do Real Madrid (entre outros clubes), na cama com a melhor amiga, deixou uma reflexão nas redes sociais, que mereceu a aprovação de Jorgelina Cardoso, a mulher do craque argentino do PSG.





"Ganhei o torneio nacional menos de um mês depois da morte do meu pai", escreveu a antiga número um mundial de pares, partilhando uma foto sua em criança. "Esta foto mostra que na vida tudo passa e que, depois das dificuldades, é preciso nunca deixar de sorrir."Jorgelina Cardoso respondeu à publicação: "Claro. Sempre em frente", escreveu, fazendo acompanhar a mensagem com alguns emojis.Recorde-se que depois da traição Gisela saiu de casa com os três filhos que tem em comum com o antigo jogador argentino.