Exótica Sabrina Calvo

çExótica, elegante e versátil é como Sabrina Calvo se autodefine no mundo da moda onde tem dado cartas a exibir-se em biquínis que mal conseguem esconder as suas linhas. Autêntica Vénus escultural mantém o corpo bem tonificado em cima de uma bicicleta ou de patins em linha, para tirar uma folga do ginásio. Quando não está em mais uma das dezenas de produções fotográficas para que é solicitada, trabalha arduamente em lançar a sua marca própria de vestuário. Enquanto tal não acontece, diverte-se a viajar para destinos longínquos… mas sempre com uma praia por perto.