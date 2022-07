Fabrizia Santarelli distinta

Faz do ‘fitness’ um modo de vida e tem na praia o lugar ideal para exibir a sua sensualidade. Fabrizia Santarelli ganhou espaço na imprensa cor-de-rosa ao participar no reality show ‘L’Isola dei Famosi’. Um passo natural para a ex-candidata a Miss Itália, que lhe abriu as portas da moda há dez anos. Não se deixou ofuscar pelos holofotes daquele mundo de glamour e preferiu antes seguir os estudos universitários. Formada em Direito com distinção, a adepta do AC Milan tem no Instagram a janela de que precisa para se mostrar ao mundo.