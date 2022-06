Família de Shakira faz denúncia à polícia: cantora está a ser vítima de assédio

O fim da relação de Shakira e Gerard Piqué foi uma notícia que correu Mundo e deixou os fãs da cantora preocupados. Mas alguns não conseguem perceber onde estão os limites e a família da cantora colombiana já teve de fazer uma queixa na polícia, por assédio.Shakira e os dois filhos ficaram a viver na casa que partilharam com Piqué - foi o jogador quem se mudou - mas as coisas não estão fáceis. O irmão da cantora fez queixa ontem de manhã na polícia depois de um homem, de origem russa, ter escrito na rua, diante da casa da artista: "Amo-te mulher bonita, venho aqui por ti, meu amor, estou pronto para casar contigo agora mesmo e apoiar-te."A polícia esteve na casa da cantora, conforme contou uma jornalista do programa 'Sálvame'. "Por tudo isto o irmão da Shakira fez uma denúncia. Ela e a família estão muito preocupados, não apenas com este tipo que pinta o chão. Há outro que abre todos os dias a caixa do correio dela e coloca lá várias mensagens. Posso afirmar que há um pouco de nervosismo na Esplugues de Llobregat", contou Laura Lago.