Família está contra Camila: Hulk namora sobrinha da ex-mulher e abre 'guerra' com todos

O namoro de Hulk com a sobrinha da ex-mulher está a criar uma guerra familiar, com a mãe e o irmão de Camila Ângelo a colocarem-se contra o casal, apoiando a 'traída' Iran Ângelo.





O caso, divulgado pelo próprio futebolista em vésperas de Natal, caiu que nem uma bomba e estilhaçou a família inteira.Segundo a imprensa brasileira, que cita fonte próxima da família, a atitude de Camila é vista como a pior das traições e não há como apoiá-la no relacionamento com Hulk. "Não há ninguém na família que não esteja com a Iran. Ela ajuda todos".Aliás, este mal estar familiar já tinha ficado bem assinalado quando a ex-mulher de Hulk comentou, através dos seus advogados, o caso, sublinhando que "a dor, não é da separação, e sim, da devastação de uma família ".