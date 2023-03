E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com a estreia da segunda temporada de ‘Soy Georgina’ cada vez mais próxima, Georgina Rodríguez começa a levantar a ponta do véu da sua série documental. Rosalía, Christina Aguilera, Nathy Peluso, Bella Hadid e Sebastián Yatra serão algumas das personalidades a contracenarem com a companheira de Cristiano Ronaldo