Famosos, milionários e agora separados: como vão Skakira e Piqué dividir os milhões?

A separação de Shakira e Gerard Piqué continua a fazer correr muita tinta em Espanha, com a imprensa a dar conta dos mais ínfimos detalhes, desde a alegada traição do jogador do Barcelona com "uma jovem loira de 20 anos", às noitadas do futebolista com o companheiro de equipa, Riqui Puig.Agora fazem-se contas aos milhões, pois Shakira e Piqué estiveram juntos durante 12 anos e formam um casal multimilionário.A colombiana, segundo conta o jornal 'Sport', contabiliza um património avaliado em 300 milhões de euros, fruto da sua carreira musical. Já o futebolista, proprietário do Andorra, de algumas empresas e jogador do Barcelona, tem uma fortuna avaliada em 80 milhões de euros.Shakira e Piqué têm dois filhos, mas a verdade é que nunca foram casados, pelo que não será difícil separar os bens de cada um deles. De qualquer forma, já contactaram advogados, no sentido de perceber como vão gerir financeiramente a separação.E casa também não lhes vai faltar. A cantora tem imóveis por todo o mundo, enquanto Piqué é dono de uma moradia com três andares no centro de Barcelona, avaliada em 4,5 milhões de euros.