O torneio de futebol organizado pela cidade espanhola de L’Alcudia homenageou este ano Diego Maradona. Nada melhor, por isso, do que mandar fazer um busto de ‘El Pibe’ para lhe prestar tributo. Infelizmente, o resultado final esteve longe de ser o melhor, e muitos compararam-no à estátua de Cristiano Ronaldo no aeroporto do Funchal, a que deu o nome.