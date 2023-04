E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um dos fatos mais icónicos da história do cinema – aquele que John Travolta usou no filme ‘Febre de Sábado à Noite’ – foi arrematado em leilão, na Califórnia, EUA, pela módica quantia de 236 mil euros. Composto por três peças (casaco, calça e colete), o artigo é feito de poliéster e, segundo a leiloeira, é "um dos dois que Travolta usou na rodagem do filme", que estreou em 1977 e foi um êxito retumbante.