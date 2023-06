Feiticeira Keilah Kang

Keilah Kang volta a enfeitiçar milhões de internautas com um sorriso radioso perfeitamente alinhado com um corpo de sonho. As redes sociais fizeram desta bonita surfista um inesperado trampolim para entrar no mundo da moda. Tudo começou por ser um simples passatempo a partilhar fotografias do quotidiano com amigos e familiares. Quando se deu conta, estava a receber convites de várias marcas para passear biquínis em lugares paradisíacos. O sucesso confirmou-se ao ser convidada a ilustrar as páginas de revistas como a ‘Maxim’ e a ‘Sports Illustrated’.