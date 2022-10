Felicidade de Sandra Johansson

"Uma sueca feliz da vida" é o cartão de apresentação de Sandra Johansson no Instagram, ela que trocou o frio país escandinavo pelo sol escaldante de Miami. Formada em design e programação multimédia, tomou de assalto as redes sociais para mostrar tudo o que vale… e não se tem saído nada mal! O sucesso como modelo de biquínis e roupa íntima tem-na levado a lugares paradisíacos do planeta, mas sempre com uma praia com água quente por perto. "A sentir-me bem e a viver ainda melhor", afirma a beldade.