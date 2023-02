Não é todos os dias que dois campeões se juntam no mesmo avião mas foi o que aconteceu a Miguel Oliveira e a António Félix da Costa. "Eu a caminho da Índia e este craque a caminho da Malásia", escreveu o atual volante da Porsche no Mundial da Fórmula E. Já o piloto de Almada vai participar em testes pela Aprilia antes do arranque do campeonato mundial de MotoGP.