Fernando Alonso anuncia separação

Poucas horas depois de ter sido, Fernando Alonso e a namorada, Andrea Schlager, anunciaram nas redes sociais o fim da relação."Queríamos contar-vos que a nossa relação como casal terminou. Tivemos a sorte de partilhar tempos fantásticos juntos e continuará a ser assim, mas com uma forma diferente de afeto. Como provavelmente já viram, continuamos a trabalhar dentro e fora da pista em vários projetos juntos e continuaremos a fazê-lo com profundo amor e o maior respeito um pelo outro. Pensámos que o mais apropriado era partilhar isto, uma vez que vocês sempre nos apoiaram. Obrigado por tudo. Fer & Andrea", pode ler-se no comunicado partilhado pelo piloto da Aston Martin e pela jornalista austríaca especializada em Fórmula 1.Recorde-se que as primeiras imagens do casal surgiram em maio do ano passado, em Miami, no grande prémio disputado na Flórida, depois de várias semanas de rumores.