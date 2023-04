Fernando Mendes: Padrinho de ouro

Fernando Mendes foi padrinho dos Meraki, classe de ouro da ginástica acrobática do Sporting, e esteve no Multidesportivo do Estádio José Alvalade."São atletas talentosas, que treinam arduamente muitas horas por dia, para serem cada vez melhores. Merecem o carinho e o respeito de todos. É com orgulho que os apadrinho", confessou o apresentador e ator, agraciado, no final do treino, com uma medalha.