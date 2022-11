E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tão cedo Marco Verratti não vai esquecer a festa dos seus 30 anos. Ontem, o avançado publicou no Instagram as fotografias que registaram o acontecimento. Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Neymar, Lionel Messi e Zlatan Ibrahimovic, para além da mulher Jessica Aïdi, foram as presenças mais marcantes.