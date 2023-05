Festas privadas de Pilar Rubio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A jornalista espanhola Pilar Rubio, mulher de Sergio Ramos, jogador atualmente ao serviço do Paris Saint-Germain, concedeu uma entrevista ao programa ‘Socialité’, do canal Telecinco, onde respondeu desenvoltamente a algumas perguntas incómodas. Entre elas, uma que a questionava sobre as festas privadas que o seu marido tanto gosta de frequentar na companhia de outros jogadores de futebol. "Que mal tem?", ripostou a beldade, de 45 anos. "Toda a gente tem direito a divertir-se. Não o questiono, porque eu também gosto de ir a festas e a concertos", afirmou.