Filha de Eto'o pede que o pai seja preso

A filha de Samuel Eto’o pede que o pai seja condenado a um ano de prisão por incumprimento no pagamento da pensão de alimentos. Erika do Rosario Nieves, de 22 anos, foi reconhecida como filha do camaronês em fevereiro do ano passado e solicita o pagamento de 90 mil euros, segundo avança em Espanha o jornal 'El Diario de Sevilla'."Deve mais de cinco anos de pensão à sua filha e continua a desafiar a justiça. Erika tem uma situação financeira muito débil, ao contrário de Eto'o, que vive com todo o luxo", explicou Fernando Osuna, o advogado da jovem, lembrando que o ex-jogador já foi condenado a um ano e 10 meses de prisão em Espanha por um delito fiscal.Depois de quatro anos de luta na justiça, Erika do Rosario foi reconhecida como filha de Eto'o, sendo registada como Erika Eto’o do Rosario, depois de o futebolista se ter negado várias vezes realizar testes de ADN. O juiz fixou uma pensão de 1.400 euros por mês, que a jovem nunca chegou a receber.A filha de Eto'o nasceu em Madrid, em 1999, fruto de uma relação do camaronês com Adileusa do Rosario, que garante ter sido ameaçada pelo ex-futebolista para interromper a gravidez.