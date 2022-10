Filha de Gerrard apaixona-se por jovem ligado ao crime organizado no Reino Unido

Lilly Gerrard, filha de Steven Gerrard, ex-internacional inglês e atual treinador do Aston Villa, surge este domingo em destaque na imprensa britânica devido a um alegado envolvimento amoroso com um jovem associado ao crime organizado no Reino Unido. De acordo com o jornal britânico 'The Sun', a 'influencer' de apenas 18 anos tem saído com Liam Byrne, filho de um dos colaboradores do empresário irlandês Daniel Kinahan, nome associado a assassinatos em Inglaterra, à lavagem de dinheiro e com um negócio de narcotráficos.

A mesma fonte adianta que este jovem casal está junto desde abril, altura em que passaram férias em Ibiza com mais uns quantos amigos mais próximos. Durante esse período, Lilly e Liam Byrne terão alegadamente publicado várias fotografias nas redes sociais onde apareciam juntos.

Liam Byrne surge associado ao cartel de Kinahan desde 2018, altura em que o Tribunal Supremo da Irlanda colocou o jovem no "nível mais elevado" do crime organizado, sendo ainda descrito como alguém "muito próximo e da confiança" de Kinahan, que neste momento está proibido de entrar nos Estados Unidos da América e surge no radar da Agência Nacional de Crime (National Crime Agency, em inglês) norte-americana.